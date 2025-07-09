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Дегтярев встретился с главой Международной федерации гребного спорта: «Подтвердили сохранение добрых отношений и диалога с ОКР и ФГСР»

Михаил Дегтярев провел встречу с главой Международной федерации гребного спорта.

«На встрече с членом Международного олимпийского комитета, президентом Международной федерации гребного спорта Жаном-Кристофом Ролланом подтвердили сохранение добрых отношений и диалога с Олимпийским комитетом России и Федерацией гребного спорта России.

Мы активно готовим наших гребцов к предстоящим международным соревнованиям 2025 года. Среди них – Кубок мира по академической гребле (Варезе, Италия и Люцерн, Швейцария), Первенство мира по академической гребле среди юниоров и юниорок до 23 лет (Познань, Польша), Чемпионат мира по академической гребле (Шанхай, Китай) и другие.  

Пригласил господина Роллана в сентябре прилететь на Восточный экономический форум во Владивосток. Во время его проведения в акватории Амурского залива Японского моря пройдет традиционная Международная регата. Участие в ней примут спортсмены из более 10 стран.

Поздравил Жана-Кристофа Роллана с избранием в состав Совета Ассоциации летних олимпийских международных федераций. Уверен, что благодаря огромному опыту в спорте он привнесет новый импульс в развитие Ассоциации», – написал в своем телеграм-канале министр спорта и глава Олимпийского комитета России Дегтярев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Жан-Кристоф Роллан
logoМОК
World Rowing (FISA)
ASOIF
Кубок мира
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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