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Российские гребцы получили визы для поездки на этап Кубка мира в Швейцарии

Российские гребцы получили визы для поездки на этап Кубка мира в Швейцарии.

«В состав команды вошли девять спортсменов, а также три тренера и один специалист. Спортсмены выступят в нейтральном статусе в классах «одиночка», «одиночка легкого веса», «двойка без рулевого» и «двойка парная», – сообщили в Федерации гребного спорта России.

Люцернская регата, которая является также этапом Кубка мира, пройдет с 27 по 29 июня.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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