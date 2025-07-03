Михаил Дегтярев: «Провел в ОКР рабочую встречу с Родниной. Главной темой разговора стало создание школьных спортивных лиг и клубов»

Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с Ириной Родниной.

«Провел в Олимпийском комитете России рабочую встречу с трехкратной олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы и президентом Всероссийской федерации школьного спорта Ириной Родниной. Главной темой разговора стало создание школьных спортивных лиг и клубов – это поручение президента России Владимира Владимировича Путина.

Минспорт и ОКР поддерживают предложение, чтобы ВФШС стала оператором школьных спортивных лиг. Совместно подготовим необходимые поправки в закон «О физической культуре и спорте». Кроме того, осенью Российский спортивный фонд рассмотрит заявку ВФШС на предоставление финансовой поддержки школьной лиге.

ВФШС с 2010 года координирует развитие школьного и дворового спорта в России. Федерация проводит соревнования по баскетболу 3х3, футболу 6х6, борьбе, шахматам, настольному теннису и другим видам спорта, организует культурно-образовательные программы и досуговые мероприятия для школьников. Масштабные фестивали дворового спорта под эгидой ВФШС ежегодно собирают до 600 тысяч подростков из 70 регионов.

С 2024 года при поддержке федерации развивается проект «Борьба в школу». Кроме того, совместно с Минспортом за 12 лет профинансировано строительство более 400 новых спортобъектов, модернизировано свыше 10 тысяч спортзалов в сельских школах. Федерация обеспечивает команды экипировкой, обучает тренеров и последовательно развивает массовый спорт среди школьников», – написал министр спорта РФ, глава ОКР.