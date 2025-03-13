Россияне смогут участвовать в международных турнирах по гребному спорту под эгидой World Rowing в 2025 году

World Rowing продлила условия участия россиян в турнирах в нейтральном статусе на 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России (ФГСР).

«Российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях по гребному спорту в 2025 году! <...> Спортсмены из России и Беларуси смогут соревноваться в качестве отдельных нейтральных спортсменов (AIN) в определенных классах лодок.

Условия участия остаются такими же, как и в 2024 году, и включают в себя следующие критерии:

• Абсолютный нейтралитет, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или признания любого рода;

• Дополнительные проверки, которые могут быть проведены по требованию World Rowing;

• Усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый Международным агентством по тестированию (ITA)», – говорится в телеграм-канале ФГСР.

Далее ФГСР перечислила соревнования и классы лодок, в которых смогут выступить российские и белорусские спортсмены.

«В преддверии Конгресса World Rowing (WR) мы ждали решения, поскольку не переставали вести диалог с коллегами из международной федерации. К положительным моментам можно отнести расширение количества классов – добавили парную двойку, что не может не радовать, оставили одиночку и двойку без рулевого у мужчин и женщин.

У спортсменов до 23 лет и до 19 лет увеличили количество классов до практически максимального значения, не включив только восьмерку с рулевым. Касательно критериев допуска – их оставили без изменений, поэтому мы уже знаем, что нас ждет.

К сожалению, ситуация с нашими мастерами оставляет желать лучшего – клубам из России не разрешено выступать в этом году на чемпионате мира, но мы надеемся, что ситуация поменяется.

На данный момент вместе с тренерским штабом будем формировать списки спортсменов и специалистов, которые направим в WR для участия в предстоящих соревнованиях», – отметил глава ФГСР Алексей Свирин.