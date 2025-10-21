Миназова об отстранении от турниров: «В первый год смотрела Кубки мира и просто ревела – настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими»

Алсу Миназова рассказала, как пережила отстранение России от соревнований.

Миназова выступает в гребном слаломе, на ЧМ-2025 она завоевала серебро.

«Эти три года без международных стартов были для нас, конечно, довольно сложными. Первое время был шок, непонимание, неопределенность, сколько это продлится. Было по-разному, волнами: то была мотивация, что мы работаем, вернемся и всем покажем, то – как нахлынет временами.

Были мысли, что я уже достаточно взрослый спортсмен, и для чего я это все делаю, если в следующие 10 лет не смогу гоняться на международной арене? Перед каждым сезоном я безумно-безумно ждала, что вот-вот этот сезон и мы поедем на соревнования. Это и подогревало. Веру не теряли.

Мы смотрели видео с Кубков мира, пытались оценить уровень. В первый год отстранения я вообще смотрела Кубки мира и просто ревела. Мне настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими.

В 2021 году на моем последнем чемпионате мира я выиграла полуфинал и гонялась в финале, где не все сложилось. Но я тогда закончила год на таком вдохновении… Поэтому отстранение было для меня ударом. И теперь, конечно, выходя на старт, я думала: боже, какое это счастье просто снова быть тут, снова иметь возможность соревноваться с лучшими! Это очень классно», – рассказала Алсу Миназова.