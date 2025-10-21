  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»
0

Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»

Алсу Миназова рассказала о критике перед чемпионатом мира по гребному слалому.

На турнире Миназова завоевала серебро.

«У нас довольно маленький вид спорта, но, несмотря на это, есть и свои хейтеры. Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться, потому что на чемпионате Европы мы показали недостаточно хорошие результаты. Но я для себя четко обозначила, что знаю, зачем я тут: делаю все, что в моих руках, чтобы показать наилучший результат.

Конечно, хотелось бы после отстранения приехать на первый же старт и все сразу выиграть, и чтобы все было классно. Не получилось, но мы как спортсмены и как команда делаем все, что можем», – рассказала Миназова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
чемпионат мира
гребной слалом
сборная России жен
Алсу Миназова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Миназова об отстранении от турниров: «В первый год смотрела Кубки мира и просто ревела – настолько хотелось быть там, гоняться с сильнейшими»
сегодня, 06:42
20 российских гребцов в сентябре получили нейтральный статус
14 октября, 06:53
Иван Штыль: «Надеюсь, что сотрудничество у нас будет со всеми странами, и спорт будет вне политики. Мы этого достойны»
13 октября, 06:48
Продолжительность «Первого на Олимпе» о первом в истории СССР олимпийском чемпионе по академической гребле составляет 1 час 46 минут
12 октября, 08:50Кино
Миназова о возвращении на мировую арену: «Есть люди, которые не совсем рады нас видеть. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло»
8 октября, 09:53
Алсу Миназова: «Отстранение было сложным периодом: каждый день я задавалась вопросом, для чего я это делаю и насколько долго это может продолжаться»
8 октября, 09:40
Алсу Миназова: «Меня поразило, что был хейт от наших болельщиков во время чемпионата мира. Писали не очень приятные комментарии»
2 октября, 17:56
Алсу Миназова: «Три года отстранения были для нас тяжелыми. Медаль ЧМ — наша общая, всей команды и всего нашего слаломного сообщества»
2 октября, 10:43
🥈 Алсу Миназова завоевала серебро на чемпионате мира по гребному слалому в каноэ-одиночке
2 октября, 08:32
Четыре российских гребца выступят на чемпионате Европы по пляжному спринту в Турции
30 сентября, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14