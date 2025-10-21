Алсу Миназова: «Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться»

Алсу Миназова рассказала о критике перед чемпионатом мира по гребному слалому.

На турнире Миназова завоевала серебро.

«У нас довольно маленький вид спорта, но, несмотря на это, есть и свои хейтеры. Когда мы приехали на чемпионат мира, многие писали, мол, поехали позориться, потому что на чемпионате Европы мы показали недостаточно хорошие результаты. Но я для себя четко обозначила, что знаю, зачем я тут: делаю все, что в моих руках, чтобы показать наилучший результат.

Конечно, хотелось бы после отстранения приехать на первый же старт и все сразу выиграть, и чтобы все было классно. Не получилось, но мы как спортсмены и как команда делаем все, что можем», – рассказала Миназова.