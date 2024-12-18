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Алексей Свирин: «Будем активно работать с Международная федерацией гребного спорта, чтобы количество наших спортсменов на международных соревнованиях увеличивалось»

Свирин заявил о планах работать над получением нейтрального статуса для гребцов.

В 2023 году Международная федерация гребного спорта (World Rowing) принял решение допустить ограниченное число спортсменов из России к международным турнирам в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов.

«Мы сейчас видим однозначное мнение Министерства спорта РФ, Михаил Дегтярев высказал свою позицию.

Прекрасно понимаем, что мы не были отстранены международной федерацией, у нас просто значимо сократили возможность выступления в нескольких классах.

То есть у нас допускается небольшое количество спортсменов в классах на соревнования. В этом году на первенство Европы до 23 лет у нас ездило три спортсмена, все трое вернулись с медалями: золотая, две серебряные. 

ФГСР будет активно работать с международной федерацией для того, чтобы количество спортсменов, которые будут иметь возможность выступать на международных соревнованиях, увеличивалось», – сказал президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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Алексей Свирин
сборная России жен
ТАСС
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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