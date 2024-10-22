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Свирин о допуске российских гребцов: «Международная федерация не знает, что делать дальше – оставить условия, которые есть, или открыть для нас окно шире»

Алексей Свирин высказался об условия допуска российских гребцов.

«Мы стараемся поддерживать контакты с международной федерацией, определенный диалог есть. Правда, эти контакты не столь активные, как хотелось бы.

Дело в том, что международная федерация не знает, что делать дальше. Либо оставить те условия допуска россиян, которые есть на данный момент, либо как-то идти дальше и открыть для нас окно шире.

В середине ноября состоится очередной конгресс World Rowing, он пройдет в онлайн-режиме. Федерация гребного спорта России обязательно будет в нем участвовать», – сказал глава Федерации гребного спорта России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
академическая гребля
World Rowing (FISA)
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
logoсборная России
Алексей Свирин
сборная России жен
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