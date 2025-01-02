В марте Международная федерация гребли определит условия допуска российских спортсменов
Условия допуска российских гребцов до международных стартов определят в марте.
Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.
«Российские спортсмены планируют выступать в следующем сезоне на международных стартах, пусть даже и в нейтральном статусе.
Мы получили официальное приглашение, в марте планируем поехать на конгресс World Rowing. Я думаю, что там будут приняты финальные решения об условиях допуска россиян и белорусов.
Планируем провести ряд встреч с представителями международной федерации, нам очень важно добиться увеличения количества выступающих по классам судов, также будем обсуждать финансовые вопросы, рассчитываем найти понимание у коллег из World Rowing», – сказал Свирин.
Конгресс Международной федерации гребного спорта (World Rowing) пройдет с 14 по 15 марта в Лозанне.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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