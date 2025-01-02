В марте Международная федерация гребли определит условия допуска российских спортсменов

Условия допуска российских гребцов до международных стартов определят в марте.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

«Российские спортсмены планируют выступать в следующем сезоне на международных стартах, пусть даже и в нейтральном статусе.

Мы получили официальное приглашение, в марте планируем поехать на конгресс World Rowing. Я думаю, что там будут приняты финальные решения об условиях допуска россиян и белорусов.

Планируем провести ряд встреч с представителями международной федерации, нам очень важно добиться увеличения количества выступающих по классам судов, также будем обсуждать финансовые вопросы, рассчитываем найти понимание у коллег из World Rowing», – сказал Свирин.

Конгресс Международной федерации гребного спорта (World Rowing ) пройдет с 14 по 15 марта в Лозанне.