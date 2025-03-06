Российские гребцы не выступят на майском этапе Кубка мира в Польше
Российские гребцы не выступят на этапе Кубка мира в Польше.
Об этом рассказала генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.
«В Венгрии мы планируем выступать, а в Польшу поездку не планируем.
Страна сама по себе не очень настроена к россиянам, — это первое. Второе: обычно там Кубок мира слабее. Мы едем на основной этап в Венгрию», — сказала Исхакова.
Ранее стало известно, что российские гребцы пропустят чемпионат Европы в Чехии, который пройдет с 19 по 22 июня, так как организаторы отказались принять спортсменов из РФ и Беларуси.
Этап Кубка мира в венгерской Сегеде пройдет 15-18 мая, в Польше соревнования пройдут с 24 по 26 мая.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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