Российские гребцы не выступят на майском этапе Кубка мира в Польше

Российские гребцы не выступят на этапе Кубка мира в Польше.

Об этом рассказала генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

«В Венгрии мы планируем выступать, а в Польшу поездку не планируем.

Страна сама по себе не очень настроена к россиянам, — это первое. Второе: обычно там Кубок мира слабее. Мы едем на основной этап в Венгрию», — сказала Исхакова.

Ранее стало известно, что российские гребцы пропустят чемпионат Европы в Чехии, который пройдет с 19 по 22 июня, так как организаторы отказались принять спортсменов из РФ и Беларуси.

Этап Кубка мира в венгерской Сегеде пройдет 15-18 мая, в Польше соревнования пройдут с 24 по 26 мая.