Российские и белорусские гребцы смогут в августе выступить на чемпионате мира в Милане

Российские и белорусские гребцы смогут выступить на чемпионате мира 2025 года.

Соревнования пройдут в итальянском Милане с 20 по 24 августа.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы пропустят чемпионат Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять их.

«Милан готов принять нас на чемпионате мира. Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года», – сказала генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Российские и белорусские байдарочники и каноисты выступают на стартах под эгидой международной федерации в нейтральном статусе.