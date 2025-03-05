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Российские и белорусские гребцы смогут в августе выступить на чемпионате мира в Милане

Российские и белорусские гребцы смогут выступить на чемпионате мира 2025 года.

Соревнования пройдут в итальянском Милане с 20 по 24 августа.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы пропустят чемпионат Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять их. 

«Милан готов принять нас на чемпионате мира. Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года», – сказала генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова. 

Российские и белорусские байдарочники и каноисты выступают на стартах под эгидой международной федерации в нейтральном статусе. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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гребля на байдарках и каноэ
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