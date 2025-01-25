Российские слаломисты Харламцев, Храмцов, Новыш и Козлов стали призерами открытого чемпионата Австралии
Александр Харламцев победил в возрастной категории до 23 лет в С‑1 (каноэ‑одиночка), в абсолютном зачете данной категории второе место занял Александр Храмцов. Марина Новыш завоевала бронзу в каноэ‑одиночке, а Иван Козлов выиграл в байдарках до 23 лет.
Это первые медали спортсменов сборной России по гребному слалому после получения нейтрального статуса.
«25 января россияне завоевали четыре медали, вместе с ними на пьедестале почета стояли чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Это первые международные старты слаломистов за последние три года. Так держать! Поздравляем всех болельщиков и любителей бурной воды!
И это уже позитивное влияние тренировок в канале в Богородском», — рассказал глава Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш.
Сборная России проводит тренировочные сборы на олимпийском слаломном канале в Пенрите в окрестностях Сиднея. Осенью там пройдет чемпионат мира по гребному слалому.
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