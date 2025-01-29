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Бывшая украинская гребчиха Жалинская: «Вижу в себе потенциал пробиться в сборную России. Есть планы отбираться в экипаж конкурентоспособный»

Бывшая украинская гребчиха Жалинская рассказала о желании попасть в сборную России.

Лариса Жалинская – четырехкратная чемпионка Украины по академической гребле. Она покинула страну после того, как ее обязали служить в Нацгвардии.

После получения гражданства РФ Жалинская выступает за Херсонскую область.

«Конечно, вижу в себе потенциал пробиться в сборную России, поэтому есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный, может быть, это будет парная четверка, может быть, какой-то другой класс лодки, и пробовать, конечно. Все шансы есть.

На Украине в отношении меня возбуждено несколько уголовных дел. Максимальный срок по ним — это пожизненное лишение свободы. Меня лишили всех спортивных званий и наград, хотя это абсолютно противозаконно», — сказала Жалинская.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Лариса Жалинская
ТАСС
сборная России жен
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