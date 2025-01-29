Лала Крамаренко чаще других гимнасток проходила проверку на допинг в 2024 году
Лалу Крамаренко чаще других гимнасток тестировали на допинг в 2024 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В июле Крамаренко победила в многоборье на Играх БРИКС и больше не участвовала в соревнованиях из-за травмы колена. За это время РУСАДА протестировало гимнастку три раза.
Арину Ковшову, Анну Попову тестировали по два раза, еще 21 гимнастка прошла тестирование по одному разу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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