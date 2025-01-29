Лала Крамаренко чаще других гимнасток проходила проверку на допинг в 2024 году

Лалу Крамаренко чаще других гимнасток тестировали на допинг в 2024 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июле Крамаренко победила в многоборье на Играх БРИКС и больше не участвовала в соревнованиях из-за травмы колена. За это время РУСАДА протестировало гимнастку три раза.

Арину Ковшову, Анну Попову тестировали по два раза, еще 21 гимнастка прошла тестирование по одному разу.