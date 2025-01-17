Папуш о нейтральном статусе: «Если бы было что‑то оскорбительное для нас, условно «продайте Родину» или «не поддерживайте Путина», мы такое не подписали бы»

Сергей Папуш высказался о получении российскими гребцами нейтрального статуса.

Восемь членов сборной России по гребному слалому получили нейтральный статус – Егор Смирнов, Никита Губенко, Иван Козлов, Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Алсу Миназова, Мария Соколова и Марина Новыш.

«Во‑первых, поздравлять нас особенно не с чем. Получение нейтрального статуса — это результат нашей системной работы. Можно было бы нас всех поздравить, если бы мы с флагом и гимном туда поехали, но такого решения на данный момент, к сожалению, нет. А это нечто такое… утешительное. Во‑вторых, у нас очень хорошие отношения с международной федерацией, которой руководит Томаш Конечко. Он немец, причем восточный, и мы знакомы еще с тех времен, когда он не был главой федерации. В ICF всегда с пониманием относились к тому, что русские должны быть на международных соревнованиях.

Мы внимательно отслеживали бумаги, какие нужно подписывать. В ICF, как и во всех федерациях, работает специальная комиссия по поводу того, как предоставлять нейтральный статус. Если бы там было что‑то оскорбительное для нас, условно «продайте Родину» или «не поддерживайте Путина», естественно, мы такое не подписали бы. Но в документах все нейтрально, нормально и спокойно.

Нейтральный статус мы оформляли для части спортсменов и в прошлом году, ICF дала нам его и разрешила участвовать в соревнованиях. Но крупнейшие турниры проходили в Лондоне, Кракове и Праге — по сути дела, в столицах главных русофобских стран. Разумеется, там отказались принимать нашу команду.

В этом году соревнования, интересные нам, прежде всего чемпионат мира и чемпионат Европы, проходят в странах, которые не находятся в такой вот отрицательной позиции по отношению к нам, как Великобритания или Польша. С Австралией, где пройдет чемпионат мира, мы уже договорились, что мы будем участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сейчас сам статус оформлен, будем работать над тем, чтобы нам дали вовремя подходящую визу для этих соревнований.

Но и самое главное — подготовиться. Так, чтобы за наших спортсменов не было стыдно. Ближайшие соревнования ответят на вопрос, насколько повлияло отсутствие постоянной международной практики в эти годы на развитие наших спортсменов. Безусловно, без соревнований практически невозможно развиваться, потому что не можешь сравнить себя с сильнейшими спортсменами, без конкуренции, без соревнований с ними рост останавливается.

С другой стороны, с 2023 года мы тренируемся на канале мирового уровня в поселке Богородское Московской области. Если раньше мы уезжали в Европу и какие‑то другие страны для подготовки, то сейчас мы это делали у себя дома. С точки зрения условий для тренировок мы в какой‑то степени возместили недостаток наших поездок за рубеж. Поэтому мы надеемся, что это в какой‑то мере заместит эти вещи. Наши планы — порвать всех наших добрых и недобрых соперников на ближайших соревнованиях», — сказал президент Федерации гребного слалома России (ФГСР) Сергей Папуш.