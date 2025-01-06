«Хотелось бы, чтобы Ляпунов вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным». Губерниев о нападении на гребца
Дмитрий Губерниев пожелал гребцу Кириллу Ляпунову «завязывать со спиртным».
38-летний Ляпунов – вице-чемпион Европы, участник Олимпиады-2016 в гребле на байдарках. Сообщалось, что 3 января его избили в Москве. Спортсмену диагностировали перелом скулы и глазницы, многочисленные ушибы.
Сам Ляпунов отметил, что не помнит деталей инцидента.
«Я все-таки не Ирина Волк, могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья. Федерация дала комментарий, теперь нужно узнать все подробности. Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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