Федерация каноэ России готова помочь гребцу Ляпунову, который был избит в Москве

Федерация каноэ России (ФКР) готова оказать помощь гребцу Кириллу Ляпунову после инцидента в Москве.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что 38-летнего Ляпунова избили 3 января на Тверской. Спортсмен прибыл в больницу, где ему диагностировали перелом скулы и глазницы, многочисленные ушибы.

«Я так понимаю, что сложные ушибы в основном лица, но он дома. Был в больнице, сейчас выписали. Надеюсь, что все будет в порядке. Сейчас пусть время пройдет, он придет в чувство. Безусловно, поможем, чем сможем, в этом сомнений нет, всегда так делаем. Желаю скорейшего выздоровления Кириллу, все бывает в жизни, надеюсь, что все будет хорошо. Чем сможем, поможем», – заявил президент ФКР Евгений Архипов .

Ляпунов – участник Олимпиады-2016, призер чемпионатов Европы и победитель Универсиады-2013.

На данный момент спортсмен находится в стабильном состоянии.

«Кирилл сейчас находится дома, с ним все в порядке, приходит в себя. Да, у него какой-то инцидент произошел 3 января, но подробностей не знаем, но из больницы уже выписался, идет на поправку. Ему говорить тяжело, главное было узнать, что у него стабильное состояние. Я думаю, что мы в рабочем порядке решим с Кириллом по поводу помощи федерации, сейчас, насколько я поняла, ничего не требуется», – рассказала генеральный секретарь ФКР Елена Исхакова .

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