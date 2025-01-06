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Призер Олимпиады-2020 по спортивной гимнастике Ильянкова завершила карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анастасия Ильянкова объявила о завершении карьеры.

Ильянковой 23 года, она завоевывала медаль ОИ-2020 в упражнениях на брусьях. Также побеждала на чемпионате Европы-2019 в этом же виде программы.

«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на СВО», – сообщила гимнастка.

По информации ТАСС, ее отец Андрей Ильянков погиб в начале декабря 2023 года.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
спортивная гимнастика
ТАСС
Анастасия Ильянкова
logoЖенская сборная России по спортивной гимнастике
травмы
происшествия
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