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Чемпионку Европы по гребле Алевтину Яганову дисквалифицировали за допинг

Чемпионка Европы в академической гребле Яганова дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Яганову Алевтину (вид спорта – гребной спорт) на 1 год за нарушение, предусмотренное п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 21 октября 2024 года», – говорится в сообщении. 

Пункт 4.2 антидопинговых правил предполагает использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Ягановой 38 лет, она является членом сборной России с 2006 года. В 2015 году выиграла золото чемпионата Европы в соревновании восьмерок. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
Алевтина Яганова
сборная России жен
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академическая гребля
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