Чемпионку Европы по гребле Алевтину Яганову дисквалифицировали за допинг

Чемпионка Европы в академической гребле Яганова дисквалифицирована за допинг.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Яганову Алевтину (вид спорта – гребной спорт) на 1 год за нарушение, предусмотренное п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с даты вынесения решения, а именно с 21 октября 2024 года», – говорится в сообщении.

Пункт 4.2 антидопинговых правил предполагает использование или попытку использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода.

Ягановой 38 лет, она является членом сборной России с 2006 года. В 2015 году выиграла золото чемпионата Европы в соревновании восьмерок.