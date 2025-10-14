0

20 российских гребцов в сентябре получили нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) в сентябре присвоила нейтральный статус 20 российским спортсменам.

Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Нейтральный статус получили Илья Базаров, Василий Берендяев, Сергей Бочков, Виктория Дружинина, Евгений Кадлубинский, Ирина Каргина, Ольга Касьянова, Анатолий Матвеев, Егор Мизонов, София Панова, Александр Польской, Евгений Савинов, Ника Секисова, Денис Шатравин, Александр Шившов, Александр Суханов, Павел Тыренко, Павел Веремеенко, Александр Видаков и Кирилл Завражин.

Всего за два года ICF присвоила нейтральный статус более чем 500 гребцам из России и Беларуси.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ICF (International Canoe Federation)
ТАСС
