Захар Петров: «Буду стараться показывать наиболее типичные финиши. Но мой финиш на чемпионате мира войдет в историю»

Российский каноист Захар Петров считает, что его финиш на ЧМ-2024 войдет в историю.

Петров выиграл золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Самарканде, который проходил с 23 по 25 августа. На дистанции 500 метров россиянин упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а Петрова признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского. Российская сторона направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF), и она была удовлетворена.

— По вашей золотой медали можно фильм снимать.

— Согласен. Много историй, событий. Из‑за этой медали гребля вышла на новый уровень, на шаг поднялись в мировом спорте.

— Когда поняли, что награда окончательно стала вашей?

— Недели две назад сказали, что медаль вернули и должны прислать. И вот теперь министр спорта вручил ее лично.

— В будущем постараетесь финишировать так, чтобы никто не докопался?

— Конечно! Буду стараться показывать наиболее типичные финиши. Но мой финиш на чемпионате мира войдет в историю, ха-ха.

— Олимпийские игры 2028 года. Какие перспективы?

— Ой, не могу сказать сейчас. Но я буду тренироваться, буду стремиться идти только вперед, — сказал Петров.

Наш гребец третий раз получает одно золото ЧМ: дважды отбирали – теперь опять вернули