Объединение двух федераций по гребным видам спорта запланировано на 1 декабря

Объединение российских федераций гребли запланировано на 1 декабря.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию, принятую по итогам отчетно-выборной конференции Федерации гребного слалома России.

«В соответствии с реалиями времени, вновь отмечая позитивную динамику развития нашего вида спорта, международную схему взаимодействия гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ, согласно проведенным консультациям с братской федерацией гребли на байдарках и каноэ и Министерством спорта Российской Федерации, берем курс на объединение с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ», — говорится в резолюции.

Главе Федерации гребного слалома России Сергею Папушу, чьи полномочия в должности президента организации были продлены на месяц, поручено разработать дорожную карту и претворить в жизнь объединение федераций.