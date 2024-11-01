Объединение двух федераций по гребным видам спорта запланировано на 1 декабря
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на резолюцию, принятую по итогам отчетно-выборной конференции Федерации гребного слалома России.
«В соответствии с реалиями времени, вновь отмечая позитивную динамику развития нашего вида спорта, международную схему взаимодействия гребного слалома и гребли на байдарках и каноэ, согласно проведенным консультациям с братской федерацией гребли на байдарках и каноэ и Министерством спорта Российской Федерации, берем курс на объединение с Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ», — говорится в резолюции.
Главе Федерации гребного слалома России Сергею Папушу, чьи полномочия в должности президента организации были продлены на месяц, поручено разработать дорожную карту и претворить в жизнь объединение федераций.
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