Триатлонист Брюханков, отбывший дисквалификацию за ЭПО: «На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет»
Триатлонист Александр Брюханков заявил, что не видит смысла возвращаться в спорт.
В 2022 году Брюханков был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил – в его пробе был обнаружен эритропоэтин.
«Пока я не вижу смысла возвращаться. Мне бы пришлось опять усиленно тренироваться, и не факт, что эти тренировки в итоге привели бы к набору той формы, которая позволила бы достойно выступать на международном уровне.
Средний возраст спортсменов-триатлетов стал ниже. Мне сейчас 37 лет, и потребуется года полтора, чтобы набрать форму. И для олимпийской дистанции я уже староват немного.
На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет», — сказал Брюханков.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости