Триатлонист Брюханков, отбывший дисквалификацию за ЭПО: «На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет»

Триатлонист Александр Брюханков заявил, что не видит смысла возвращаться в спорт.

В 2022 году Брюханков был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил – в его пробе был обнаружен эритропоэтин.

«Пока я не вижу смысла возвращаться. Мне бы пришлось опять усиленно тренироваться, и не факт, что эти тренировки в итоге привели бы к набору той формы, которая позволила бы достойно выступать на международном уровне.

Средний возраст спортсменов-триатлетов стал ниже. Мне сейчас 37 лет, и потребуется года полтора, чтобы набрать форму. И для олимпийской дистанции я уже староват немного.

На российском уровне, может быть, вы меня еще увидите, но на международном уровне точно нет», — сказал Брюханков.