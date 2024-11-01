Президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш переизбран на новый срок
Сергея Папуша переизбрали президентом Федерации гребного слалома России.
Отчетно-выборная конференция ФГСР прошла 1 ноября.
Папушу 70 лет, он возглавляет федерацию с 2009 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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