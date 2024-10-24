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Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ

112 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы международной федерации. 

Большинство российских спортсменов, получивших осенью нейтральный статус, выступают на юниорском и молодежном уровне.

Всего сейчас более 160 россиян, выступающих в гребле на байдарках и каноэ и сап-серфинге, имеют право участвовать в международных стартах.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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ТАСС
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