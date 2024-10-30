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Россиянку Исхакову выдвинули в члены одного из комитетов Международной федерации каноэ

Елену Исхакову выдвинули в члены комитета Международной федерации каноэ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК). 

Выборы в руководящие органы Международной федерации каноэ (ICF) пройдут на конгрессе организации, который запланирован на 7-8 ноября. 

«На конгресс в Анталью от России поедут шесть человек, по три представителя от Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России.

Всего будет три кандидата (один — с правом голоса) и три наблюдателя. Генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова выдвинута в члены комитета по гребле на лодках «Дракон», — рассказал сотрудник ВФГБК.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
ICF (International Canoe Federation)
ТАСС
Елена Исхакова
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