Пракатень о переходе в Узбекистан: «Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Поняла, что в России больше не смогу»
Пракатень взяла серебро в академической гребле на Олимпиаде-2020 в Токио. В 2023-м она перешла в сборную Узбекистана.
— Помните день или момент, когда точно решили, что надо переходить в другую сборную?
— Такого конкретного дня не было. Мне до этого поступали предложения, но я думала, что все наладится и будет нормально, поэтому отказывалась. Однако после каждый раз приходили эти мысли о переходе. Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Как раз в этот момент поступило очередное предложение. Я поняла, что здесь больше не смогу, и согласилась на переход.
— Какие предложения были помимо Узбекистана?
— Планировалась Сербия, да и от других сборных шли разговоры. Можно было перейти, например, в Турцию.
— Что было не так с новым главным тренером?
— Нет, с ним все так. Просто у нас немножко другие планы и задачи. Ему нужны перспективные и молодые, а мы уже старые. Не сошлись с ним в интересах.
— Главной причиной перехода было выступление на международных стартах?
— Да. Хотелось выступать и попробовать еще себя показать. Не хотелось, чтобы просто забыли по щелчку. Я вообще не вижу, чтобы сейчас писали про олимпийских призеров Токио-2020 в академической гребле.
Такой успех же забыть нельзя! Об этом надо помнить и рассказывать. Нужно продолжать популяризировать греблю. Поэтому желание выступать на международных соревнованиях исходило из желания быть на виду, чтобы о тебе и о гребле вспоминали.
— Долго думали над предложением Узбекистана?
— Как уже сказала, первые предложения поступили летом 2022 года. Я отказала. Потом еще от них что-то приходило, но я пропускала мимо ушей. Мне было не до этого, потому что мы тренировались, готовились к чемпионату России и Спартакиаде.
В принципе в команде сохранилась атмосфера, в которой хотелось тренироваться и делать что-то общее. Все друг друга понимали. Ничего не предвещало того, что я захочу перейти. Однако новое предложение осенью совпало со сменой тренеров и планов сборной. Тогда уже согласилась, – сказала Пракатень.
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