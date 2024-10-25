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Пракатень о переходе в Узбекистан: «Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Поняла, что в России больше не смогу»

Анна Пракатень рассказала, почему перешла из России в Узбекистан.

Пракатень взяла серебро в академической гребле на Олимпиаде-2020 в Токио. В 2023-м она перешла в сборную Узбекистана.

— Помните день или момент, когда точно решили, что надо переходить в другую сборную?

— Такого конкретного дня не было. Мне до этого поступали предложения, но я думала, что все наладится и будет нормально, поэтому отказывалась. Однако после каждый раз приходили эти мысли о переходе. Точкой стало то, что у нас поменялся главный тренер. Как раз в этот момент поступило очередное предложение. Я поняла, что здесь больше не смогу, и согласилась на переход.

— Какие предложения были помимо Узбекистана?

— Планировалась Сербия, да и от других сборных шли разговоры. Можно было перейти, например, в Турцию.

— Что было не так с новым главным тренером?

— Нет, с ним все так. Просто у нас немножко другие планы и задачи. Ему нужны перспективные и молодые, а мы уже старые. Не сошлись с ним в интересах.

— Главной причиной перехода было выступление на международных стартах?

— Да. Хотелось выступать и попробовать еще себя показать. Не хотелось, чтобы просто забыли по щелчку. Я вообще не вижу, чтобы сейчас писали про олимпийских призеров Токио-2020 в академической гребле.

Такой успех же забыть нельзя! Об этом надо помнить и рассказывать. Нужно продолжать популяризировать греблю. Поэтому желание выступать на международных соревнованиях исходило из желания быть на виду, чтобы о тебе и о гребле вспоминали.

— Долго думали над предложением Узбекистана?

— Как уже сказала, первые предложения поступили летом 2022 года. Я отказала. Потом еще от них что-то приходило, но я пропускала мимо ушей. Мне было не до этого, потому что мы тренировались, готовились к чемпионату России и Спартакиаде.

В принципе в команде сохранилась атмосфера, в которой хотелось тренироваться и делать что-то общее. Все друг друга понимали. Ничего не предвещало того, что я захочу перейти. Однако новое предложение осенью совпало со сменой тренеров и планов сборной. Тогда уже согласилась, – сказала Пракатень.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спорт-Экспресс
сборная России жен
Анна Пракатень
Женская сборная Узбекистана
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