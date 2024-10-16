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Губерниев про объединение федераций гребли: «Не сомневаюсь, что Архипов будет руководить объединенной федерацией. Он блестящий президент»

Дмитрий Губерниев поддержал объединение федераций гребли России.

Минспорт планирует объединить федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома. На пост главы новой организации будет выдвинут Евгений Архипов. 

«Давно пора — международная федерация у них одна, поэтому решение назревало. Не сомневаюсь, что Евгений Архипов будет руководить объединенной федерацией. Он блестящий президент, с моей точки зрения, что доказало выступление наших спортсменов на Олимпиаде и на чемпионате мира.

Там есть хорошие, очень спокойные отношения внутри с международными структурами. Также отличная работа Елены Исхаковой — генерального секретаря федерации.

Очень надеюсь, что опыт слаломной федерации, в которой попечительский совет возглавляет Сергей Лавров, и знания президента федерации слалома Сергея Папуша очень сильно пригодятся. Эта федерация способна быть одной из ведущих в стране», — сказал Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
гребля на байдарках и каноэ
гребной слалом
logoДмитрий Губерниев
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