Минспорт планирует объединить федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома. На пост главы новой организации будет выдвинут Евгений Архипов

В России объединят Федерации гребли на байдарках и каноэ и гребного слалома.

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Провел рабочую встречу с Президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгением Архиповым.

Он поделился со мной планами насчет объединения Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России по образу Федерации гимнастики России, а также Федерации водных видов спорта.

На международном уровне Всемирная федерация гребли World Rowing функционирует с 1892 года и устанавливает правила и положения для занятий гребным спортом во всех его формах.

Заседание исполкома ВФГБК по поводу объединения запланировано на следующую неделю. Евгений Архипов будет выдвинут на пост главы новой объединенной федерации.

Поддерживаю этот план действий и кандидатуру Евгения Юрьевича, пожелал ему успеха.

Приведение в соответствии с международными стандартами управления видами спорта – это естественный процесс. Это позволит консолидировать ресурсы и повысить качество тренировочного и соревновательного процесса», – написал Дегтярев в телеграм-канале.