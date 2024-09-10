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Апелляцию на лишение Петрова золота чемпионата мира направили в Международную федерацию каноэ

Апелляцию на лишение каноиста Петрова золота чемпионата мира отправили в ICF.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходил в Самарканде с 23 по 25 августа.

На дистанции 500 метров россиян Захар Петров упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

«Апелляция по Захару Петрову направлена в Международную федерацию каноэ», – сказала генеральный секретарь Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Мы действительно подали апелляцию на лишение Захара Петрова золотой медали. На чемпионате мира в Узбекистане были нарушены правила Международной федерации каноэ (ICF). То есть решение жури должно являться окончательным, а они его меняли. Мы сразу обратились по этому вопросу, нам сказали писать апелляцию, а сейчас направили ее в совет директоров.

Возможно, Захару дадут вторую золотую медаль. Тех ребят уже наградили, у них награды уже вряд ли отнимут. Но это лишь одно из возможных развитий ситуации. Они изначально должны были оставить победный результат Захара, но под давлением протеста от других стран пошли на попятную. Такая ситуация сейчас в мире. Не знаю, возобладает ли здравый смысл при рассмотрении апелляции.

По срокам рассмотрения никакой конкретики нет. Мы своим правом подать апелляцию в течение 30 дней после соревнований воспользовались, теперь ждем», – цитирует Исхакову «Матч ТВ».

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
гребля на байдарках и каноэ
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
logoсборная России
чемпионат мира
ICF (International Canoe Federation)
Елена Исхакова
logoЗахар Петров
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