Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли
Каноист Захар Петров сегодня несколько раз за день то становился чемпионом мира, то лишался медали – он перевернулся на финише 500 м на ЧМ в Самарканде и это вызвало вопросы.
Петров – один из 15 наших олимпийцев, которые приехали в Париж-2024. Олимпиада для Захара получилась одновременно и успешной, и обидной – два четвертых места в сотых от медалей.
Сразу после Игр Петров поехал на чемпионат мира в Самарканд – и вот тут уже складывается намного удачнее. Петров в паре с Иваном Дмитриевым взял золото на 1000 м, а сегодня шел за второй победой на личных 500 м.
Соперники все те же – олимпийский чемпион чех Мартин Фукса и бронзовый призер молдованин Сергей Тарновский.
Петров взял мощный темп со старта – ускорение поддержал только Тарновский. На скрине – Петров второй снизу.
До финиша они летели нос к носу, оторвавшись от остальных, но ближе к черте Петров еще прибавил.
И перестарался – завалился на бок, и каноэ перевернулось!
Лодка пересекла финиш без Захара, но чудом – первой. Петров даже с падением выгрыз у Тарновского 19 тысячных (!).
Операторы после финиша показывали растерянного Тарновского – он, похоже, не понимал, кто выиграл.
На графике Петрова поставили победителем – комментаторы «Матч ТВ» радовались очередному золоту.
Кайфовал и Дмитрий Губерниев:
Но вскоре Захар откатился на последнее место с пометкой did not finish – не финишировал. Золото ушло Тарновскому.
Вообще, в гребле на байдарках и каноэ время на финише фиксируют по носу лодки – поэтому Петров поначалу и взлетел на первое место. Но беда в том, что сам Захар финишную черту так и не пересек.
Вот здесь видно, как он в одиночестве плавает до линии финиша. Позже его подобрала моторная лодка.
Вот весь момент целиком:
Получается, лодка финишировала, но гребец – нет.
Наша сторона подала протест, хотя на удачный исход особенно не надеялись.
Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов уже пенял на политику: «Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть.
Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас».
Но подали не зря! Судьи пересмотрели повтор момента и решили, что когда нос лодки пересек финишную черту, Петров (или какая-то его часть) технически оставался внутри.
Забавно, что награждение к тому времени уже успели провести – Тарновского наградили как победителя.
Но на этом эпопея не закончилась – спустя час у Петрова опять отняли золото, уже во второй раз за день. Возможно, из-за протеста того же Тарновского, но информации пока нет.
Пока же Захар значится последним в заезде – наверное, уже окончательно.
Хотя чемпионат мира для Петрова все равно сложился суперуспешно – сегодня к золоту в двойках он добавил победу в смешанной четверке.
Но за личные 500 м все равно обидно.
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Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат мира
Самарканд, Узбекистан
Мужчины
Каноэ-одиночки, 500 м
1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.47,312
2. Мартин Фукса (Чехия) – 1.48,405
3. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) – 1.48,456
Захар Петров (Россия) – не финишировал.
Фото: Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press; matchtv.ru/channel/arena/скриншоты трансляции
И так то нечто подобным каноисты давно пользуются, перенося вес тела перед пересечением ленточки на заднюю часть лодки, тем самым несколько придавая импульс.
Вряд ли выпрыгивание будет сильно эффективнее, это сложно отработать и поймать нужный момент в запале борьбы, да, и выглядит нелепо.
Хотя так интерес поднял к мертвому для российского зрителя виду спорта.
А так, я например смотрю/занимаюсь (как лошара) скалолазанием, и понимаю в принципе как там работают претензии по правилам. А что тут можно не рассмотреть при рассмотрении первой претензии, чтобы удовлетворить встречную ?
Так что вопрос вообще не в том, чей нос первым пересек черту. А в том, считалась ли лодка перевернутой до финиша, или нет.
2. Скинули не правила, а просто пост. Поиск по 10.3.6 выкидывает на эту новость)) Даже и если и есть похожие пункты в реальном регламенте
Реально интересно почитать мнения от людей, кто что-то в этом понимает, а не просто набрасывает