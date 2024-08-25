Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Каноист Захар Петров сегодня несколько раз за день то становился чемпионом мира, то лишался медали – он перевернулся на финише 500 м на ЧМ в Самарканде и это вызвало вопросы.

Петров – один из 15 наших олимпийцев, которые приехали в Париж-2024. Олимпиада для Захара получилась одновременно и успешной, и обидной – два четвертых места в сотых от медалей.

Сразу после Игр Петров поехал на чемпионат мира в Самарканд – и вот тут уже складывается намного удачнее. Петров в паре с Иваном Дмитриевым взял золото на 1000 м, а сегодня шел за второй победой на личных 500 м.

Соперники все те же – олимпийский чемпион чех Мартин Фукса и бронзовый призер молдованин Сергей Тарновский.

Петров взял мощный темп со старта – ускорение поддержал только Тарновский. На скрине – Петров второй снизу.

До финиша они летели нос к носу, оторвавшись от остальных, но ближе к черте Петров еще прибавил.

И перестарался – завалился на бок, и каноэ перевернулось!

Лодка пересекла финиш без Захара, но чудом – первой. Петров даже с падением выгрыз у Тарновского 19 тысячных (!).

Операторы после финиша показывали растерянного Тарновского – он, похоже, не понимал, кто выиграл.

На графике Петрова поставили победителем – комментаторы «Матч ТВ» радовались очередному золоту.

Кайфовал и Дмитрий Губерниев:

Но вскоре Захар откатился на последнее место с пометкой did not finish – не финишировал. Золото ушло Тарновскому.

Вообще, в гребле на байдарках и каноэ время на финише фиксируют по носу лодки – поэтому Петров поначалу и взлетел на первое место. Но беда в том, что сам Захар финишную черту так и не пересек.

Вот здесь видно, как он в одиночестве плавает до линии финиша. Позже его подобрала моторная лодка.

Вот весь момент целиком:

Получается, лодка финишировала, но гребец – нет.

Наша сторона подала протест, хотя на удачный исход особенно не надеялись.

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов уже пенял на политику: «Подали протест. Это будет сегодня решено. По‑другому поступить не могли. Шансы минимальные, что восстановят первое место. Думаю, оставят как есть.

Надо понимать, в какой среде мы находимся. Если бы в такой ситуации оказался спортсмен из другой страны, решение могло быть иным. К сожалению, случилось как случилось. Спортивная удача не в первый раз отвернулась от нас».

Но подали не зря! Судьи пересмотрели повтор момента и решили, что когда нос лодки пересек финишную черту, Петров (или какая-то его часть) технически оставался внутри.

Забавно, что награждение к тому времени уже успели провести – Тарновского наградили как победителя.

Но на этом эпопея не закончилась – спустя час у Петрова опять отняли золото, уже во второй раз за день. Возможно, из-за протеста того же Тарновского, но информации пока нет.

Пока же Захар значится последним в заезде – наверное, уже окончательно.

Хотя чемпионат мира для Петрова все равно сложился суперуспешно – сегодня к золоту в двойках он добавил победу в смешанной четверке.

Но за личные 500 м все равно обидно.

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Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат мира

Самарканд, Узбекистан

Мужчины

Каноэ-одиночки, 500 м

1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.47,312

2. Мартин Фукса (Чехия) – 1.48,405

3. Кэтэлин Кирилэ (Румыния) – 1.48,456

Захар Петров (Россия) – не финишировал.

Фото: Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; matchtv.ru/channel/arena /скриншоты трансляции