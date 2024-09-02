Итальянского гребца Перини лишили бронзовой медали Паралимпиады из-за найденного в его лодке смартфона
Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпиады из-за найденного в лодке мобильного телефона.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребли Италии.
Спортсмен выступает в академической гребле в категории PR1. По регламенту соревнований гребцам запрещено иметь в лодке средства связи, однако Перини забыл выложить смартфон из сумки, и его обнаружили после завершения гонки.
Федерация гребли Италии подала апелляцию на лишение медали, но ее отклонили. Сторона спортсмена готовится обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.
После аннулирования результата Перини бронзовая медаль перешла к австрийцу Эрику Хорри.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Canottaggio
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