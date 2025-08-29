Храмцов, Козлов, Миназова, Крылова выступят на чемпионате мира по гребному слалому

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по гребному слалому.

Каноэ‑одиночка: Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев, Павел Котов, Алсу Миназова, Таисия Логачева, Элина Гарифьянова. Байдарка‑одиночка: Иван Козлов, Егор Смирнов, Никита Губенко, Алсу Миназова, Ксения Крылова, Мария Соколова. Соревнования пройдут в Пенрите (Австралия) с 29 сентября по 4 октября.