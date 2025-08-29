0

Храмцов, Козлов, Миназова, Крылова выступят на чемпионате мира по гребному слалому

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по гребному слалому.

Каноэ‑одиночка: Дмитрий Храмцов, Александр Харламцев, Павел Котов, Алсу Миназова, Таисия Логачева, Элина Гарифьянова.

Байдарка‑одиночка: Иван Козлов, Егор Смирнов, Никита Губенко, Алсу Миназова, Ксения Крылова, Мария Соколова.

Соревнования пройдут в Пенрите (Австралия) с 29 сентября по 4 октября.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Федерация гребного слалома России
logoсборная России
сборная России жен
гребной слалом
Дмитрий Храмцов
Александр Харламцев
Алсу Миназова
Ксения Крылова
чемпионат мира
Павел Котов
Никита Губенко
Иван Козлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Каноист Свинарев о чемпионате мира в Милане: «Гребной канал мне не очень понравился, а вот организация турнира прикольная»
26 августа, 12:48
Шляпникова о бронзе ЧМ: «Спорт – это лотерея, никто не знает, каким будет результат. Мой соответствует уровню подготовки»
26 августа, 12:42
Иван Штыль: «Все на старте сильные, но побеждают единицы. Захар Петров – хладнокровный победитель»
26 августа, 12:38
Захар Петров: «После Олимпийских игр прогресс налицо, это дало некий буст. Держу в голове 2028 год»
26 августа, 11:21
Путин поздравил каноистов Петрова и Штыля с золотом ЧМ: «Вы достойно выдержали проверку на прочность характера и силу воли»
226 августа, 08:43
Иван Штыль: «На чемпионате Европы и Кубке мира в 2024-м присутствовала недружелюбная атмосфера, но на ЧМ в Милане я не заметил ничего подобного»
26 августа, 07:23
Захар Петров о чемпионате мира в Милане: «Нас встретили тепло и без какого‑либо негатива. Все только были рады, что мы соревнуемся»
26 августа, 07:11
Захар Петров о золоте ЧМ в нейтральном статусе: «Все понимали, что победила не какая-то левая страна, а представитель России»
624 августа, 17:08
Глава Федерации каноэ России: «За чемпионат мира поставил бы нашей команде твердую «четверку». Отработали хорошо, хотя и не без провалов»
24 августа, 16:53
🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, другие результаты
2124 августа, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14