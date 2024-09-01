16-кратная чемпионка Паралимпиад Джессика Лонг о своей семье из России: «Поддерживаю контакты по соцсетям, что очень приятно»
Спортсменка родилась в Братске в 1992 году (имя при рождении – Татьяна Кириллова). Мать оставила ее в детском доме, а в возрасте 13 месяцев девочку удочерила семья из США. В 2013-м Лонг встретилась со своей биологической семьей.
Сегодня на Паралимпийских играх в Париже Лонг стала четвертой на дистанции 200 метром комплексом в категории SM8 (атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата). Она выступает на своих шестых Играх и является 16-кратной чемпионкой.
– Это просто невероятные Игры, число зрителей впечатляет. Моя семья здесь, муж. Это мои шестые Паралимпийские игры, я так давно в спорте и от чистого сердца рада видеть, как Паралимпийские игры растут.
– Что думаете о седьмой Паралимпиаде в карьере?
– Для начала нужно закончить выступления на этой. Совершенно точно пока мое выступление здесь – это не то, на что я надеялась, но очень хотела бы выступить перед домашней публикой (в Лос‑Анджелесе-2028).
– Поддерживаете контакт с российской семьей?
– Да, поддерживаю по социальным сетям, что очень приятно, – сказала Лонг.
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