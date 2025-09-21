World Rowing отказалась оперативно рассмотреть заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус. Он не выступит на чемпионате мира в Шанхае

World Rowing не стала рассматривать заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

35-летний Илья Кондратьев показал лучший результат в мужской одиночке на чемпионате России по гребному спорту в Москве, который проходил в конце августа. Победа позволила спортсмену претендовать на участие в чемпионате мира в Китае.

«Илья Кондратьев выиграл мужскую одиночку, опередив Александра Ковальского, однако в силу условий и критериев отбора мы остались без представителя в мужской одиночке на чемпионате мира», – рассказал Свирин.

По словам главы ФГСР, международная федерация отказалась оперативно рассмотреть заявку Кондратьева на нейтральный статус – проверить биографические данные и провести необходимое допинг-тестирование, сославшись на то, что невозможно сделать это оперативно.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Шанхае с 21 по 28 сентября. В турнире будут участвовать 10 российских спортсменов под нейтральным флагом.