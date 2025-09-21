  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • World Rowing отказалась оперативно рассмотреть заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус. Он не выступит на чемпионате мира в Шанхае
0

World Rowing отказалась оперативно рассмотреть заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус. Он не выступит на чемпионате мира в Шанхае

World Rowing не стала рассматривать заявку гребца Кондратьева на нейтральный статус.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

35-летний Илья Кондратьев показал лучший результат в мужской одиночке на чемпионате России по гребному спорту в Москве, который проходил в конце августа. Победа позволила спортсмену претендовать на участие в чемпионате мира в Китае.

«Илья Кондратьев выиграл мужскую одиночку, опередив Александра Ковальского, однако в силу условий и критериев отбора мы остались без представителя в мужской одиночке на чемпионате мира», – рассказал Свирин.

По словам главы ФГСР, международная федерация отказалась оперативно рассмотреть заявку Кондратьева на нейтральный статус – проверить биографические данные и провести необходимое допинг-тестирование, сославшись на то, что невозможно сделать это оперативно.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Шанхае с 21 по 28 сентября. В турнире будут участвовать 10 российских спортсменов под нейтральным флагом. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
чемпионат мира
Алексей Свирин
logoсборная России
ТАСС
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
World Rowing (FISA)
Илья Кондратьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Главные новости
Международная федерация каноэ в августе присвоила нейтральный статус 15 российским гребцам
15 сентября, 15:12
Федерация гребного спорта России предложит Сергею Лаврову побыть рулевым в лодке на одном из соревнований
110 сентября, 06:55
Российские гребцы взяли золото и серебро на молодежном чемпионате Европы в Чехии
7 сентября, 19:55
Российские гребцы получили лопасть весла с автографом Путина за победу в командном зачете Владивостокской регаты
306 сентября, 11:55
Глава Федерации гребного спорта России: «Думаю, на следующий год будет массовое представительство наших команд на международных соревнованиях»
4 сентября, 11:43
Тренер гребцов Шамшурин: «К Играм-2028 в сборной должны появиться интересные ребята и в каноэ, и в байдарке. База заложена серьезная»
2 сентября, 07:36
Российские гребцы получили визы и выступят на молодежном чемпионате Европы в Чехии
231 августа, 06:28
Храмцов, Козлов, Миназова, Крылова выступят на чемпионате мира по гребному слалому
29 августа, 16:58
Каноист Свинарев о чемпионате мира в Милане: «Гребной канал мне не очень понравился, а вот организация турнира прикольная»
26 августа, 12:48
Шляпникова о бронзе ЧМ: «Спорт – это лотерея, никто не знает, каким будет результат. Мой соответствует уровню подготовки»
26 августа, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Российские гребцы еще не получили визы для участия в Кубке мира в Швейцарии
19 июня, 08:55
Олимпийская чемпионка по гребле Мария Шубина скончалась в возрасте 94 лет
222 апреля, 09:12
Сергей Папуш: «Сборная по гребному слалому вышла на новый уровень, который, конечно, трудно оценить из-за отсутствия международных стартов»
22 ноября 2024, 08:50
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа 2024, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля 2024, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня 2024, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14