Губерниев о лишении Петрова золота ЧМ: «Надо бороться до конца. Сотрясать кулаками, что Макрон посадил Дурова, а потом вмешался в распределение наград – последнее дело»

Теги гребля на байдарках и каноэ Дмитрий Губерниев сборная России чемпионат мира Эммануэль Макрон Павел Дуров Захар Петров Гребля

Дмитрий Губерниев призвал бороться за победу российского каноиста на ЧМ.

Сегодня Захар Петров выступил в финале чемпионата мира на дистанции 500 метров. Спортсмен упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

«Надо бороться до конца. Как будет, так и будет. Сотрясать кулаками, что Макрон сначала посадил Дурова, а потом вмешался в распределение наград в Самарканде – последнее дело.

Наша планида такая, что нам надо побеждать уверенно, чтобы все это видели. А когда есть возможность за что‑то зацепиться, то, конечно, возможны нюансы. Там действительно ситуация пограничная.

Другой вопрос, что люди правила нарушают. Уже жюри решило, что нам вручат золото. Это решение нельзя отменить. Они сами наплевали на свой же регламент», – сказал комментатор Губерниев.

Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) заявляли, что не будут обжаловать результаты турнира в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Чемпионат мира проходил в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

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20 комментариев
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Дуров француз вообще-то
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+14
Ответ Kerghoodoo
Губерниев реально идиот - он не просто предлагает играть с жуликами, он предлагает играть по их правилам. Впрочем, в стране очень много идиотов, которые все ещё думают, что с западными партнёрами можно договориться
Ну, можешь не договариваться. Полегчает?... Причем, здесь чемпионат в Узбекистане и западные партнёры - вообще, непонятно
+15
-4
+11
Ответ Kerghoodoo
Губерниев реально идиот - он не просто предлагает играть с жуликами, он предлагает играть по их правилам. Впрочем, в стране очень много идиотов, которые все ещё думают, что с западными партнёрами можно договориться
То есть, ты считаешь, что это заговор западных стран был с целью лишения Петрова заслуженного золота?
+16
-6
+10
Дима ну правда, целый день читаю новости от тебя, хватить уже бредить и заканчивай пить! У меня всё!
+11
-3
+8
Ответ Михаил Сафонов
Дуров француз вообще-то
Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили источники Forbes. У него также есть гражданства России, государства Сент-Китс и Невис (Карибские острова) и Франции. Господин Дуров с 2017 года живет в ОАЭ.

Выбирай, кто он есть для тебя?
+6
0
+6
"Ой, дураак!..* (с) ИВМП
+8
-3
+5
И что тут - обсуждать мнение сумасшедшего губернева?
+6
-1
+5
А все переживали, почему нет новостей о Дурове. А тут даже к каноэ его умудряются приплести. Скоро и с колумбийской сборной по баскетболу связь отыщется
+5
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+5
"Грёбаный Экибастуз"
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0
+4
Надо Дурова на Губерниева обменять
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Ответ Kerghoodoo
Губерниев реально идиот - он не просто предлагает играть с жуликами, он предлагает играть по их правилам. Впрочем, в стране очень много идиотов, которые все ещё думают, что с западными партнёрами можно договориться
Как можно договориться, товарищ Кергуду? Они уже из лодки людей в Узбекистане выкидывают!
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Ответ Михаил Сафонов
Дуров француз вообще-то
какая взаимосвязь между паспортом и национальностью?
+1
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Он договорится скоро...До иноагента
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Дайте уже Губеру (в каждой бочке затычка болтливая) какое-то оружие, и пусть покажет результат!
Он уже на детскую передачу залез!!!!!!
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Ответ Kerghoodoo
Губерниев реально идиот - он не просто предлагает играть с жуликами, он предлагает играть по их правилам. Впрочем, в стране очень много идиотов, которые все ещё думают, что с западными партнёрами можно договориться
Это он про тебя говорит..
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