Губерниев о лишении Петрова золота ЧМ: «Надо бороться до конца. Сотрясать кулаками, что Макрон посадил Дурова, а потом вмешался в распределение наград – последнее дело»

Дмитрий Губерниев призвал бороться за победу российского каноиста на ЧМ.

Сегодня Захар Петров выступил в финале чемпионата мира на дистанции 500 метров. Спортсмен упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

«Надо бороться до конца. Как будет, так и будет. Сотрясать кулаками, что Макрон сначала посадил Дурова, а потом вмешался в распределение наград в Самарканде – последнее дело.

Наша планида такая, что нам надо побеждать уверенно, чтобы все это видели. А когда есть возможность за что‑то зацепиться, то, конечно, возможны нюансы. Там действительно ситуация пограничная.

Другой вопрос, что люди правила нарушают. Уже жюри решило, что нам вручат золото. Это решение нельзя отменить. Они сами наплевали на свой же регламент», – сказал комментатор Губерниев.

Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) заявляли, что не будут обжаловать результаты турнира в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Чемпионат мира проходил в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступили в нейтральном статусе.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли