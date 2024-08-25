Журова о лишении каноиста Петрова золота ЧМ: «Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом»

Теги Светлана Журова гребля на байдарках и каноэ сборная России чемпионат мира Политика Матч ТВ Захар Петров Гребля

Светлана Журова назвала унижением лишение российского каноиста золота ЧМ.

Сегодня на чемпионате мира Захар Петров выступил в финальном заезде на 500 метров. Спортсмен упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

«Никто не хочет, видимо, ругаться с другими странами из‑за России. Политика опять. Не знаю, будет ли это продолжаться вечно, то есть вообще вопрос, как говорят многие, стоит ли возвращаться в мировой спорт, если так постоянно будут наказывать и лишать медалей. Не слушать, не видеть, не принимать аргументы.

Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов все больше: зачем тогда участвовать, сколько все это будет продолжаться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Чемпионат мира проходит в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Могущественная Молдова диктует правила…
+55
-5
+50
Воистину, унижают, роняя их из лодок!
+41
-6
+35
Журова высказалась.
Ждём Вяльбе и Винер.
+14
0
+14
Ну да. Если соблюдать правила, а правила гласят что лодка должна пересечь черту с полным экипажем, и это не наш победил, то это унижают, а вот если нашем вывезло против этих самых правил, то безусловно заслуженная победа?
Кстати правила писались не просто так. Потому как явно без седока, лодка стала легче и получила дополнительный импульс, за счет чего и пересекла линию первой.
+18
-4
+14
И почему она не сказала что золото должны были отдать лодке?
+13
-1
+12
Он уже унизился двумя золотыми медалями на этом ЧМ. Думаю, он вполне ими утешится.
А момент спорный. Правил гребли не знаю, но во многих других видах спорта похожий финиш засчитан бы не был.
+11
-2
+9
Необходимо знать правила, изучить нюансы конкретной гонки. Но таким как Журова, удобнее всего сразу запихать сюда политику, абсолютно не разобравшись в ситуации. А приезжают спортсмены за победами. Посмотри хотя бы сколько медалей завоевали гребцы. Нельзя же быть настолько бестолковой.
+9
-1
+8
да лана! как на ОИ американку Чайлз лишили медали за то, что на секунду позже подали обоснованный протест на сложность программы, которая есть сумма элементов, то есть не субъективна, то так ей и надо, янки умыли, ну румыночка же плачет, ну ей же уже вручили, не отнимать же, хотя программа американки очевидно сложнее, что и судьи признали, только к секундам протеста придрались. а как у нашего отняли за отсутствие в лодке, то нашиииииихххх бьюююююююют, заговор против роисси!!!!! кругом вражины, нас ненавидят и прочая паранойа.
+10
-2
+8
Да что ты черт побери такое несешь..
+9
-3
+6
Да просто надо было Петрову сначала своим телом финиш пересечь, находясь в каноэ.
Он ведь сам выпал без посторонней помощи, "унижений"...
Журову надо пожурить...
+5
0
+5
Даже лодку перевернули, ироды.
+6
-1
+5
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Журова высказалась. Ждём Вяльбе и Винер.
Не, эти от Олимпиады отойти ещё не могут, переваривают.
+5
0
+5
Ответ leon01
Первое место заняла и получила золото… лодка Петрова
Ильф и Петров отдыхают. А ещё ведь есть легендарная парочка Баширов и Петров
+2
0
+2
Уверена на 100%, что она даже не смотрела этот финиш. Но сходу врубает " унижение и оскорбление".((
Господи, пошли нам адекватных депутатов, очень прошу!
+2
0
+2
Ответ pyatachyok
Воистину, унижают, роняя их из лодок!
не гони волну...)
+2
0
+2
Ответ rumov.rus
Даже лодку перевернули, ироды.
предварительно лодку раскачали...
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Журова высказалась. Ждём Вяльбе и Винер.
свищева и плющева...
+1
0
+1
Понятно, что русский спортсмен не может сам упасть, его перевернуло волной от натовской подлодки
+1
0
+1
Ответ Кукушкин
Гады! Снова обманули. На-ду-ли! Прошу отнестись к этому с пониманием. Кхе-кхе.
лодку Петрова долго водили за нос...
0
0
0
Правильно - везде заговор. Интересно, а что сделала депутат Журова, чтобы этого не было, кроме болтовни. Работать депутату надо лучше, тогда медалей лишать не будут. В общем, депутата Журову к станку, как говорили раньше, призывая работать.
0
0
0
Да что такое, о5 политика!
0
0
0
Тот случай, когда есть лодка, борт, вода и Журова
0
0
0
Нужно всего лишь доказать, что лодки на финише со спортсменом и без него это одно и тоже и золото в кармане!
0
0
0
Гады! Снова обманули. На-ду-ли! Прошу отнестись к этому с пониманием. Кхе-кхе.
+1
-1
0
Рот закрой, Света
+1
-1
0
Зачастую такие ситуации почему-то происходят именно с нашими спортсменами. Вчера смотрел Вуэльту, едут 160 гонщиков, показывают недалеко от финиша упал спортсмен. Кто это? Ну конечно Власов, единственный россиянин в пелотоне. Как так получается? До этого Закарин все время претендовал на высокие места в Турах. Но,, то ключица. то рука. то нога. то кювет
+1
-1
0
Первое место заняла и получила золото… лодка Петрова
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий