Журова о лишении каноиста Петрова золота ЧМ: «Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом»

Светлана Журова назвала унижением лишение российского каноиста золота ЧМ.

Сегодня на чемпионате мира Захар Петров выступил в финальном заезде на 500 метров. Спортсмен упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.

По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.

«Никто не хочет, видимо, ругаться с другими странами из‑за России. Политика опять. Не знаю, будет ли это продолжаться вечно, то есть вообще вопрос, как говорят многие, стоит ли возвращаться в мировой спорт, если так постоянно будут наказывать и лишать медалей. Не слушать, не видеть, не принимать аргументы.

Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов все больше: зачем тогда участвовать, сколько все это будет продолжаться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Чемпионат мира проходит в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли