Журова о лишении каноиста Петрова золота ЧМ: «Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом»
Светлана Журова назвала унижением лишение российского каноиста золота ЧМ.
Сегодня на чемпионате мира Захар Петров выступил в финальном заезде на 500 метров. Спортсмен упал за борт возле финиша, но его лодка пересекла черту первой. Изначально победу присудили Сергею Тарновскому из Молдовы, а россиянина признали не финишировавшим.
По итогам протеста российской команды золото досталось Петрову, так как арбитры посчитали, что в момент пересечения черты он еще находился внутри лодки. Но затем победителем вновь признали Тарновского.
«Никто не хочет, видимо, ругаться с другими странами из‑за России. Политика опять. Не знаю, будет ли это продолжаться вечно, то есть вообще вопрос, как говорят многие, стоит ли возвращаться в мировой спорт, если так постоянно будут наказывать и лишать медалей. Не слушать, не видеть, не принимать аргументы.
Спортсмены приезжают в нейтральном статусе, и их унижают таким образом. Вопросов все больше: зачем тогда участвовать, сколько все это будет продолжаться», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Чемпионат мира проходит в Самарканде с 23 по 25 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли
Ждём Вяльбе и Винер.
Кстати правила писались не просто так. Потому как явно без седока, лодка стала легче и получила дополнительный импульс, за счет чего и пересекла линию первой.
А момент спорный. Правил гребли не знаю, но во многих других видах спорта похожий финиш засчитан бы не был.
Он ведь сам выпал без посторонней помощи, "унижений"...
Журову надо пожурить...
Господи, пошли нам адекватных депутатов, очень прошу!