Депутат Свищев: «На Олимпиаде мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и наши спортсмены очень сильны»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 Мирра Андреева Диана Шнайдер Гребля

Дмитрий Свищев оценил результат россиян на Олимпиаде в Париже.

На Играх выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Одна серебряная медаль – вполне хороший результат для наших спортсменов. Спасибо Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые показали прекрасный теннис! Мы ими гордимся!

Нейтральный статус получили всего 15 наших спортсменов, так что серебро для такой небольшой группы – это уже успех. Большие надежды мы возлагали как раз на теннис, но, к сожалению, не у всех получилось хорошо выступить. В прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ мы были близки к медалям.

Считаю, что на Олимпийских играх мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и что наши спортсмены очень сильны», – сказал депутат Свищев.

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16 комментариев
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Прям в воздухе переобулся :)
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Хамелион отдыхает.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Прям в воздухе переобулся :)
За успешное выступление наших теннисисток на Олимпиаде предлагаю наградить орденом Адама Кадырова
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Писать про наркотики и содержащие их продукты нельзя , но данный депутат яркая реклама запрещенных препаратов и их пагубное влияние на головной мозг . Минздрав предупреждает .
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На Олимпиаде мы показали....

Вспоминается старый анекдот.

Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
- Ага, #####, он привез!
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ужас. и этот туда же. я смотрел финал в теннисе. нет никакого русофобства. зритель пришел смотреть на игру, а не на политику. а если бы мы с допингом в свое время не обделались, то было бы все по другому. овечкину и кучерову никто в нхл не предъявляет за их паспорт.
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Если смотреть его видео в замедленно1 сьемке- у него язык раздвоенный.
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Звон, перезвон, му…..
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На олимпиаде мы показали что ненавидим своих же спортсменов, для которых это возможно единственная возможность показать то, к чему они готовились всю жизнь.
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интересно от кого директивы пришли.. Свищев как-то никогда свмодеятельностю не выделялся
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Садись тоже закуривай
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Чего "вы" показали??
Прям даже слов нет, просто тошнит от этих лицедеев😡
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Переобувание года
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Для чего он это нам рассказывает? Те кто следил за ОИ знают, кто нет, им не надо. Оценщик нашёлся.
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Ответ Андрей Дмитриев
За успешное выступление наших теннисисток на Олимпиаде предлагаю наградить орденом Адама Кадырова
Поддерживаю 👍
Идеально🔥
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Ответ allivanlivanova
Если смотреть его видео в замедленно1 сьемке- у него язык раздвоенный.
У него там и мозги раздвоенны.
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