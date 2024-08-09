Депутат Свищев: «На Олимпиаде мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и наши спортсмены очень сильны»

Дмитрий Свищев оценил результат россиян на Олимпиаде в Париже.

На Играх выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.

«Одна серебряная медаль – вполне хороший результат для наших спортсменов. Спасибо Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые показали прекрасный теннис! Мы ими гордимся!

Нейтральный статус получили всего 15 наших спортсменов, так что серебро для такой небольшой группы – это уже успех. Большие надежды мы возлагали как раз на теннис, но, к сожалению, не у всех получилось хорошо выступить. В прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ мы были близки к медалям.

Считаю, что на Олимпийских играх мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и что наши спортсмены очень сильны», – сказал депутат Свищев.