Депутат Свищев: «На Олимпиаде мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и наши спортсмены очень сильны»
Дмитрий Свищев оценил результат россиян на Олимпиаде в Париже.
На Играх выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали Мирра Андреева и Диана Шнайдер в теннисе.
«Одна серебряная медаль – вполне хороший результат для наших спортсменов. Спасибо Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, которые показали прекрасный теннис! Мы ими гордимся!
Нейтральный статус получили всего 15 наших спортсменов, так что серебро для такой небольшой группы – это уже успех. Большие надежды мы возлагали как раз на теннис, но, к сожалению, не у всех получилось хорошо выступить. В прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ мы были близки к медалям.
Считаю, что на Олимпийских играх мы показали, что Россия все еще является частью международного спорта и что наши спортсмены очень сильны», – сказал депутат Свищев.
Вспоминается старый анекдот.
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди, я уголь привез!
Лошадь оборачивается:
- Ага, #####, он привез!
Прям даже слов нет, просто тошнит от этих лицедеев😡
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