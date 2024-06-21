Журова о победе России в медальном зачете Игр БРИКС: «Это было ожидаемо. Мы были дома, у нас были лучшие спортсмены, они хотели себя показать»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Спорт-Экспресс Игры БРИКС Водные виды

Журова назвала ожидаемой победу россиян в медальном зачете Игр БРИКС.

Российская команда досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС. Команда завоевала 343 награды, из них 173 – золотые.

«Это было ожидаемо. Мы были дома, у нас были лучшие спортсмены, они хотели себя показать, и поэтому так и должно было быть. Наши ребята соскучились по международным соревнованиям, по атмосфере, когда их объявляют на английском языке.

Болельщики хотели покричать, помахать флагами. А для тех спортсменов, кто потом поедет в Париж, это было хорошее соревнование для подготовки», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. 

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе

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3 комментария
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🤣
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Об этом будут вспоминать наши внуки)
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Каловый уровень игр

Достаточно сказать, что Китай ни одного своего топа в прыжках в воду не отправил туда

Не знаю про настольный теннис, был ли этот вид

В общем, полный провал означает это преимущество по медалям
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