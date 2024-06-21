Илья Захаров: «Слава богу, что мы как страна создали Игры БРИКС. Приехали даже не самые дружественные страны – Германия, Великобритания»

Прыгун в воду Илья Захаров рад, что Россия провела Игры БРИКС.

– Нужно, чтобы мы перемешивались друг с другом, прославляли спорт, особенно сейчас. Слава богу, мы как страна вообще создали эти соревнования.

В кучу собрали все виды спорта, и к нам приехали даже не совсем дружественные страны. Я сижу на открытии, смотрю — Германия идет. Или флаг Великобритании.

– А они точно приехали?

– Флаги были. Может, в каких-то экзотичных видах спорта.

– А для вас они прямо недружественные?

– Нет, я никак не сопоставляю со спортом ни в коем случае. Но их сейчас так называют, время такое. Если мы скажем «дружественные», это вообще неправильно. Но, наоборот, приятно их видеть.

Видишь флаг Германии и думаешь: вот это классно! Что они приехали. Мы как страна отводим другие моменты в сторону и говорим: идите лесом со своей политикой. Мы создадим свое и будем дружить, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе