Илья Захаров: «Слава богу, что мы как страна создали Игры БРИКС. Приехали даже не самые дружественные страны – Германия, Великобритания»

Теги прыжки в воду Илья Захаров Спорт-Экспресс Игры БРИКС Водные виды

Прыгун в воду Илья Захаров рад, что Россия провела Игры БРИКС.

– Нужно, чтобы мы перемешивались друг с другом, прославляли спорт, особенно сейчас. Слава богу, мы как страна вообще создали эти соревнования.

В кучу собрали все виды спорта, и к нам приехали даже не совсем дружественные страны. Я сижу на открытии, смотрю — Германия идет. Или флаг Великобритании.

– А они точно приехали?

– Флаги были. Может, в каких-то экзотичных видах спорта.

– А для вас они прямо недружественные?

– Нет, я никак не сопоставляю со спортом ни в коем случае. Но их сейчас так называют, время такое. Если мы скажем «дружественные», это вообще неправильно. Но, наоборот, приятно их видеть.

Видишь флаг Германии и думаешь: вот это классно! Что они приехали. Мы как страна отводим другие моменты в сторону и говорим: идите лесом со своей политикой. Мы создадим свое и будем дружить, – сказал олимпийский чемпион Лондона-2012.

«Это преподносили как мини-Олимпиаду. Камон, не надо пафоса». Победа на Играх БРИКС – с рекордом сезона в Европе

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5 комментариев
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Но на сайте есть, да
Игры БРИКС одна большая потемкинская деревня полностью за наш счет
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Он на самом деле такой или прикидывается?
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Ответ bomzerub
Он на самом деле такой или прикидывается?
Такой. Дуб.
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Видишь флаг Германии и думаешь: вот это классно! Что они приехали. --- Кто приехал-то?
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как можно быть таким тупым? видимо прыгал не в бассейн, а в бетон
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