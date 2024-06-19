Международная федерация каноэ не рекомендовала спортсменам выступать на Играх БРИКС

Международная федерация каноэ не рекомендовала гребцам ехать на Игры БРИКС.

В составе сборной России на Играх БРИКС отсутствуют каноисты Захар Петров, и . Ранее они завоевали лицензии на Олимпийские игры в Париже.

«Международная федерация не рекомендует спортсменам выступать на Играх БРИКС. И для того, чтобы не уменьшать шансы наших отобравшихся на Олимпиаду атлетов на участие в главном старте четырехлетия, было принято решение не заявлять их на .

Тем более что после чемпионата Европы прошло очень немного времени, и этот старт не совсем вписывался в программу подготовки к Олимпийским играм в Париже», – рассказал главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.