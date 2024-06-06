Гребцы Петров, Коровашков и Штыль, отобравшиеся на Олимпиаду, собираются выступить на Играх БРИКС

Каноисты Петров, Коровашков и Штыль намерены выступить на Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Участники чемпионата Европы потом планируют выступить на Играх БРИКС. По срокам они успевают», – сказала Исхакова.

Захар Петров, и также отобрались на Олимпийские игры в Париже.