Гребцы Петров, Коровашков и Штыль, отобравшиеся на Олимпиаду, собираются выступить на Играх БРИКС

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Иван Штыль Алексей Коровашков Игры БРИКС Захар Петров Гребля

Каноисты Петров, Коровашков и Штыль намерены выступить на Играх БРИКС в Казани.

Об этом сообщила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Участники чемпионата Европы потом планируют выступить на Играх БРИКС. По срокам они успевают», – сказала Исхакова. 

Захар Петров, Алексей Коровашков и Иван Штыль также отобрались на Олимпийские игры в Париже.

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