Российские каноисты Штыль и Коровашков взяли второе золото на чемпионате Европы

Теги гребля на байдарках и каноэ результаты сборная России Иван Штыль Алексей Коровашков Гребля

Российские каноисты Иван Штыль и Алексей Коровашков завоевали второе золото на чемпионате Европы, который проходит в венгерском Сегеде.

Дуэт одержал победу в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Накануне это удалось им на 200-метровке.

Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

Гребля на байдарках и каноэ 

Чемпионат Европы

Сегед, Венгрия

Каноэ-двойки

500 м

1. Алексей Коровашков – Иван Штыль (Россия) – 1.42,228

2. Виктор Глазунов – Арсен Сливинский (Польша) – 0,176

3. Габриэле Касадей – Карло Таччини (Италия) – 0,356

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6 комментариев
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Молодцы!
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Любое золото 🥇 в летних видах спорта сейчас как серпом по я.. МОК. Спасибо! Молодчики!
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Весло в надёжных руках. Молодцы парни, с победой на ЧЕ !
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Молодцы, будет за кого поболеть на ОИ в родном виде спорта👍
+1
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А на Олимпиаду поедут?
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Они отобрались на ОИ?
Есть нейтральный статус ?
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