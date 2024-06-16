Российские каноисты Штыль и Коровашков взяли второе золото на чемпионате Европы

Российские каноисты Иван Штыль и Алексей Коровашков завоевали второе золото на чемпионате Европы, который проходит в венгерском Сегеде.

Дуэт одержал победу в каноэ-двойках на дистанции 500 метров. Накануне это удалось им на 200-метровке.

Спортсмены из России выступают в нейтральном статусе.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат Европы

Сегед, Венгрия

Каноэ-двойки

500 м

1. Алексей Коровашков – Иван Штыль (Россия) – 1.42,228

2. Виктор Глазунов – Арсен Сливинский (Польша) – 0,176

3. Габриэле Касадей – Карло Таччини (Италия) – 0,356