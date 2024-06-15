Российские каноисты Коровашков и Штыль победили на чемпионате Европы в Венгрии, Петров завоевал серебро
Российские каноисты Коровашков и Штыль победили на чемпионате Европы.
Еще один гребец из России Захар Петров завоевал серебро.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 июня.
Гребля на байдарках и каноэ
Чемпионат Европы
Сегед, Венгрия
Каноэ-двойки
200 м
1. Алексей Коровашков – Иван Штыль (Россия) – 37,438
2. Александер Китевский – Алексей Колядич (Польша) – 0,320
3. Мануэль Фонтан – Адриан Сиейро (Испания) – 0,667
Каноэ-одиночки
500 м
1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.50,452
2. Захар Петров (Россия) – 0,010
3. Мартин Фукса (Чехия) – 0,816