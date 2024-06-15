Российские каноисты Коровашков и Штыль победили на чемпионате Европы в Венгрии, Петров завоевал серебро

Российские каноисты Коровашков и Штыль победили на чемпионате Европы.

Еще один гребец из России Захар Петров завоевал серебро.

Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Чемпионат Европы завершится 16 июня.

Гребля на байдарках и каноэ

Чемпионат Европы

Сегед, Венгрия

Каноэ-двойки

200 м

1. – (Россия) – 37,438

2. Александер Китевский – Алексей Колядич (Польша) – 0,320

3. Мануэль Фонтан – Адриан Сиейро (Испания) – 0,667

Каноэ-одиночки

500 м

1. Сергей Тарновский (Молдова) – 1.50,452

2. Захар Петров (Россия) – 0,010

3. Мартин Фукса (Чехия) – 0,816