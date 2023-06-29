Алексей Свирин: «С самого начала в нас присутствовала полная уверенность, что Моргачев и Сорин не могли пойти на нарушение антидопинговых правил»

Глава Федерации гребного спорта России высказался об оправдании Моргачева и Сорина.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина в допинг-пробах обнаружили мельдоний.

15 июня 2023-го ДАК РУСАДА признал спортсменов невиновными.

«Дисциплинарный комитет РУСАДА полностью оправдал Моргачева и Сорина. Этому решению предшествовали два года сбора доказательств невиновности спортсменов, которыми занимались и федерация, и сами спортсмены. Мы неоднократно обращались за помощью в разные компетентные органы, включая правоохранительные.

С самого начала в нас присутствовала полная уверенность в том, что Моргачев и Сорин не могли пойти на нарушение антидопинговых правил, тем более перед Олимпийскими играми в Токио, и сознательно не могли употребить запрещенное вещество.

Как только наступило четкое понимание, что мельдоний попал в организмы спортсменов по вине третьих лиц, мы начали заниматься этой историей. До конца установить лицо, которое это сделало, мы не смогли по причине того, что Федерация гребного спорта России является общественной организацией и не имеет соответствующих компетенций.

Мы можем собрать данные и построить какую-то версию. У нас сложилась понятная картина произошедшего, по нашей версии, это сделал один из спортсменов, входивших тогда в состав сборной», – сказал Алексей Свирин.

«Мы доказали на полиграфе, что партнер по команде подсыпал нам допинг». Детектив из гребли