Елена Орябинская: «Гребцам надо было пробовать отобраться на Олимпиаду. Не совсем понятно, почему отказались от всех международных стартов»

Теги академическая гребля сборная России сборная России жен Париж-2024 Елена Орябинская ТАСС Гребля

Орябинская считает, что российским гребцам нужно было отбираться на Олимпиаду.

Россияне ранее отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже, где они могли выступить в нейтральном статусе.

«Я как действующая спортсменка, которая уже участвовала в Олимпиаде не под флагом своей страны, очень переживаю из-за сложившейся ситуации.

У меня слезы, конечно, наворачиваются, потому что я считаю, что спортсмены должны реализовываться, их век очень короток. И каждая Олимпиада – это шанс для кого-то, а следующие Игры только через четыре года, и не каждый, скажем, сможет и дальше выдерживать такие тренировки, такие нагрузки.

Надо было, конечно, пробовать отобраться. У нас сильная сборная, у нас сильные девчонки есть. Те, кто еще претендовал на участие в прошлых Олимпийских играх.

И для меня не совсем понятна позиция, почему именно отказались от всех международных стартов. Мое мнение, да, надо было, конечно, участвовать», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 Елена Орябинская. 

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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