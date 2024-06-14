Елена Орябинская: «Гребцам надо было пробовать отобраться на Олимпиаду. Не совсем понятно, почему отказались от всех международных стартов»

Орябинская считает, что российским гребцам нужно было отбираться на Олимпиаду.

Россияне ранее отказались от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже, где они могли выступить в нейтральном статусе.

«Я как действующая спортсменка, которая уже участвовала в Олимпиаде не под флагом своей страны, очень переживаю из-за сложившейся ситуации.

У меня слезы, конечно, наворачиваются, потому что я считаю, что спортсмены должны реализовываться, их век очень короток. И каждая Олимпиада – это шанс для кого-то, а следующие Игры только через четыре года, и не каждый, скажем, сможет и дальше выдерживать такие тренировки, такие нагрузки.

Надо было, конечно, пробовать отобраться. У нас сильная сборная, у нас сильные девчонки есть. Те, кто еще претендовал на участие в прошлых Олимпийских играх.

И для меня не совсем понятна позиция, почему именно отказались от всех международных стартов. Мое мнение, да, надо было, конечно, участвовать», – сказала серебряный призер Олимпиады-2020 Елена Орябинская.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов