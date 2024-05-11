Глава Федерации гребного слалома России: «Мы не можем попасть на Олимпиаду, потому что отдельные страны не пустили нас на отборочные соревнования»

В Федерации гребного слалома России высказались о недопуске до отбора на ОИ-2024.

Ранее российских гребцов-слаломистов не допустили до олимпийского квалификационного турнира, который пройдет 7-9 июня в Праге.

«Нашим спортсменам нужно было не только получить нейтральный статус для участия в олимпийском отборе, но и получить согласие от страны‑хозяйки турнира, что они примут россиян и белорусов. Наша поездка на Олимпийские игры не может состояться просто потому, что три страны – Великобритания, Польша и Чехия – отказали нам в допуске на отборочные соревнования.

Первый отбор был в сентябре на чемпионате мира в Лондоне, Великобритания отказалась пускать нас. Второй отбор проходил на чемпионате Европы в Кракове, еще одна недружественная страна не пустила нас.

Они говорят, что не могут обеспечить безопасность, и все, больше никаких причин. Международная федерация каноэ (ICF) уже бессильна что‑либо сделать. Номинально они нас допустили до соревнований. Чехия тоже отказала нам в допуске на турнир.

У нас есть шансы в этом сезоне поехать на другие международные соревнования, но они уже не имеют никакого отношения к отбору на Олимпиаду в Париже. Например, Словакия согласна принять нас, Италия, Испания. Мы думаем, нужно ли ехать туда? Сложная логистика и затратно сейчас.

Но на Олимпийские игры мы в принципе не можем попасть, потому что отдельные страны не пустили нас на соревнования», – сказал президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии