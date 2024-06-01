Алексей Свирин: «И без Олимпиады у нас остается возможность выступать на соревнованиях. Хотя некоторые спортсмены считают, что этот путь развития для них не очень успешен»

Глава Федерации гребного спорта России прокмментировал отказ от Олимпиады-2024.

«У нас было два направления развития, включая олимпийское. Но мы прекрасно понимали, что и без у нас остается возможность выступать на соревнованиях. Я имею в виду и Большую московскую регату, и Игры БРИКС, и чемпионат России, и чемпионат Беларуси, где нужно показывать высокую скорость. Мы были к этому готовы, как и спортсмены, в целом тоже, хотя некоторые из них считают, что этот путь развития для них не очень успешен и понятен.

Но большинство объединено общей идеей, и мы считаем, что в сегодняшних условиях, которые поставили перед нами и в которых живет наша страна, выступать на международных соревнованиях для нас нет никакой возможности», – сказал Алексей Свирин.