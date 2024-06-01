Алексей Свирин: «И без Олимпиады у нас остается возможность выступать на соревнованиях. Хотя некоторые спортсмены считают, что этот путь развития для них не очень успешен»

Теги академическая гребля ФГСР сборная России Алексей Свирин чемпионат России сборная России жен Париж-2024 Игры БРИКС Гребля

Глава Федерации гребного спорта России прокмментировал отказ от Олимпиады-2024.

«У нас было два направления развития, включая олимпийское. Но мы прекрасно понимали, что и без Олимпиады у нас остается возможность выступать на соревнованиях. Я имею в виду и Большую московскую регату, и Игры БРИКС, и чемпионат России, и чемпионат Беларуси, где нужно показывать высокую скорость. Мы были к этому готовы, как и спортсмены, в целом тоже, хотя некоторые из них считают, что этот путь развития для них не очень успешен и понятен.

Но большинство объединено общей идеей, и мы считаем, что в сегодняшних условиях, которые поставили перед нами и в которых живет наша страна, выступать на международных соревнованиях для нас нет никакой возможности», – сказал Алексей Свирин.

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