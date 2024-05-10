Глава ВФГБК о завоевании олимпийских лицензий: «Мы не нарушаем никаких морально‑этических норм. Если возьмем медаль на Олимпиаде, это будет медаль России»

Глава ВФГБК высказался о завоевании олимпийских лицензий российскими каноистами.

Накануне Захар Петров победил в соревнованиях каноэ‑одиночек на дистанции 1000 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде. Днем ранее Алексей Коровашков и стали первыми в финале каноэ‑двоек на дистанции 500 м.

– Захар – молодой парень, сам из Рязанской области. Сейчас выступает за Москву и Рязанскую область. Бывает, что молодые спортсмены ломаются психологически, но у него ничего подобного не было. Он молодец!

– Не могли бы объяснить, почему ваша федерация приняла решение о поездке на турнир, где разыгрываются олимпийские лицензии? Не у всех сейчас однозначная позиция.

– С моей точки зрения, мы не нарушаем никаких морально‑этических норм. Ребята готовились, это их работа, и они патриоты. Даже в индивидуальном статусе, я вас уверяю, все будут понимать, что эти спортсмены будут представлять великую Россию!

Считаю, что борьба со спортсменами из других стран – это в интересах России. Если мы дойдем до и завоюем медаль, то это будет медаль России, – сказал глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов.

– У нас Иван Штыль и завоевали лицензию в очень сложной гонке. Вообще изначально на эту дистанцию заявлялась другая двойка: там должны были выступить Захар Петров и Михаил Павлов.

Пришлось очень быстро менять их на Ивана и Алексея, и они не подвели. Хотя всю ночь были в дороге! Не спали, прилетели, но отработали выше всяких похвал. Хотел бы поблагодарить их за эту работу, – добавил Архипов.