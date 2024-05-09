«Желаю сохранить победный настрой до главных стартов сезона». Матыцин поздравил российских каноистов с завоеванием лицензий на Олимпиаду

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Олег Матыцин Иван Штыль Париж-2024 Алексей Коровашков ТАСС Захар Петров Гребля

Олег Матыцин поздравил российских каноистов с завоеванием лицензий на Олимпиаду.

Российские спортсмены смогли взять лицензии на квалификационном турнире в Венгрии, где выступали в нейтральном статусе.

«Поздравляю Алексея Коровашкова, Ивана Штыля и Захара Петрова с завоеванием олимпийских лицензий на Игры 2024 года!

Наши опытные и титулованные спортсмены Алексей Коровашков и Иван Штыль, являющиеся призерами Олимпийских игр и неоднократными победителями чемпионатов мира, показали отличный результат и подтвердили высокий уровень готовности.

Также успешно проявил себя Захар Петров, уверенно опередивший соперников. Желаю нашим гребцам сохранить победный настрой до главных стартов сезона», – сказал министр спорта России.

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