«Желаю сохранить победный настрой до главных стартов сезона». Матыцин поздравил российских каноистов с завоеванием лицензий на Олимпиаду

Олег Матыцин поздравил российских каноистов с завоеванием лицензий на Олимпиаду.

Российские спортсмены смогли взять лицензии на квалификационном турнире в Венгрии, где выступали в нейтральном статусе.

«Поздравляю Алексея Коровашкова, и Захара Петрова с завоеванием олимпийских лицензий на Игры 2024 года!

Наши опытные и титулованные спортсмены Алексей Коровашков и Иван Штыль, являющиеся призерами Олимпийских игр и неоднократными победителями чемпионатов мира, показали отличный результат и подтвердили высокий уровень готовности.

Также успешно проявил себя Захар Петров, уверенно опередивший соперников. Желаю нашим гребцам сохранить победный настрой до главных стартов сезона», – сказал министр спорта России.